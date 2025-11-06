Rajoy fue peor que Zapatero

Desde el gobierno de Aznar, España no ha tenido una política exterior digna de tal nombre. No vamos a llamar así, desde luego, al ridículo ... de la alianza de civilizaciones de Zapatero que solo fue un patético intento de crear, realmente, una alianza contra Bush, convirtiendo a nuestro país en aquel momento en el tonto útil de occidente. Luego pasamos con Rajoy a ser los monaguillos de Merkel- cuya obra política fue un desastre para su país y para Europa- y ahora oscilamos entre ser los embajadores de Maduro o que Albares pida perdón a los mexicanos por lo que hizo Pizarro. Es imposible que un país se respete a sí mismo si en el orden internacional nadie lo respeta. Y España en el mundo hace tiempo que dejó de ser respetada (no digamos ya respetable).

No vamos de nuevo a explicar los argumentos de la historia a favor de los españoles que descubrieron América, porque en el fondo eso da lo mismo. Que un país, o un gobierno, pida perdón en diferido por lo hecho en un pasado es algo que se reserva a cuestiones de clara gravedad y que incluso en este caso debe de hacerse una o dos veces, no cada año. Por ejemplo, que Alemania pidiese perdón a los judíos y al mundo por su horror nazi, fue algo de justicia. Que en la actualidad su presidente siguiese pidiendo perdón porque Hitler existió, ya suena a vacío. ¿Qué llevó al ministro de Exteriores a pedir perdón a los mexicanos? Dudo mucho que fuese un arranque de conciencia histórica, pero lo peor de todo es que humilló a España para que el gobierno mexicano pudiera exhibir ese perdón no como algo suficiente, sino como un triunfo político que no termina ahí. Porque los corruptos gobernantes mexicanos que piden nuestra rendición histórica no la quieren de Albares, ni siquiera del presidente; lo quieren del Rey de España. Y, desde luego, sería un error imperdonable que Felipe VI o sucesores (si los hay) diesen ese paso de no retorno de pedir un perdón que nunca va a ser concedido.

Precisamente, leí una entrevista a Rosa Díez con motivo de su nuevo libro sobre Zapatero, que para ella es la encarnación del satanás político en la tierra. Para Rosa, Zapatero es peor que Pedro; pero es que, para mí, Rajoy fue peor que Zapatero, aun siendo cierto que el actual embajador de la narcodictadura de Maduro sentó todas las bases de la posterior destrucción de lo bueno que había en España. Como la memoria es muy selectiva y traicionera, ahí tenemos esa nueva pieza de gran valor del documental «la última llamada», donde se refleja lo más vivo- y también lo más muerto- de la legislatura de cada presidente todavía con ganas de recordarnos sus batallitas en Moncloa. Semanas antes de ver el documental, me atreví a leer el nuevo tomo de las memorias de Pedro J, donde repasa sus conversaciones en los años de gobierno de Zapatero, y como este le confesaba que él iba a ser un buen ex presidente. Desde luego, está siendo todo lo contrario, porque el mejor ex presidente que tenemos es alguien que jamás tuvo que llegar a ser presidente (hablo de Rajoy).

Rajoy contó con una mayoría absoluta que no sirvió absolutamente para nada. No hablo de la crisis económica, porque ahí la responsabilidad tanto de él como de Zapatero hay que ponerlas entre comillas, sino de las cuestiones sistémicas y políticas de nuestro país. Rajoy no era el presidente que España necesitaba porque siempre fue un burócrata del poder mediocre y cobarde que solo quiso la política para vivir bien y para que la gente le riese las gracias en las sobremesas, que es con lo que disfruta. Pero Mariano nunca pedirá perdón a los españoles por la humillación sufrida el 7 de octubre en Cataluña y su ausencia en el escaño cuando lo echaron con la moción de censura. Peor es lo de Aznar, que aún sigue esperando que los españoles le pidamos perdón a él.