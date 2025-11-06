Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Opinión

Rajoy fue peor que Zapatero

«Mariano nunca pedirá perdón a los españoles por la humillación sufrida el 7 de octubre en Cataluña y su ausencia en el escaño cuando lo echaron con la moción de censura»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:24

Desde el gobierno de Aznar, España no ha tenido una política exterior digna de tal nombre. No vamos a llamar así, desde luego, al ridículo ... de la alianza de civilizaciones de Zapatero que solo fue un patético intento de crear, realmente, una alianza contra Bush, convirtiendo a nuestro país en aquel momento en el tonto útil de occidente. Luego pasamos con Rajoy a ser los monaguillos de Merkel- cuya obra política fue un desastre para su país y para Europa- y ahora oscilamos entre ser los embajadores de Maduro o que Albares pida perdón a los mexicanos por lo que hizo Pizarro. Es imposible que un país se respete a sí mismo si en el orden internacional nadie lo respeta. Y España en el mundo hace tiempo que dejó de ser respetada (no digamos ya respetable).

