Mi limón, mi limonero

«El problema de ver a los políticos haciendo cosas de la plebe- como subirse a un escenario a cantar visiblemente contento- es que no sabemos si realmente son así, les gusta ser felices, o es una actuación imperativa por el mandato de esa colección de profesionales del tocomocho también conocidos como asesores»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:47

Ya no podemos decir de Raxoi lo que dijo el Emérito de Arias Navarro- que era un desastre sin paliativos. Al menos a Mariano se ... le da bien una cosa: cantar mi limón, mi limonero. El problema de ver a los políticos haciendo cosas de la plebe- como subirse a un escenario a cantar visiblemente contento- es que no sabemos si realmente son así, les gusta ser felices, o es una actuación imperativa por el mandato de esa colección de profesionales del tocomocho también conocidos como asesores.

