El lado correcto de la histeria

«A nadie nos apetece vernos equivocados o que nos demuestren nuestros errores, pero en las generaciones más jóvenes que se han educado políticamente en las redes sociales esta intolerancia al diálogo abierto se deriva de manera dramática a sectarismo»

Marcial Vázquez

Politólogo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:58

La semana pasada fui a ver 'El Cautivo', de Amenábar. Sobre todo por la polémica generada, porque aparece Cervantes como el amante gay de su ... carcelero argelino y eso es algo intolerable para el patriotismo de pulsera español. De hecho, cuando terminó la película, a la salida, iba delante de mí un señor ya algo mayor al que no le había gustado nada ese enfoque, diciendo auténticos disparates por su boca, para que todos los de alrededor tuviésemos clara su opinión no tanto sobre la película, sino sobre la homosexualidad. Yo, sinceramente, no entiendo la gente que va al cine o pone la tele para encabronarse aún más, pero es una de las señales llamativas de esta sociedad desquiciada en la que vivimos casi las 24 horas del día.

