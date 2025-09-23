Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Valladolid

El festival literario 'Blacklladolid' tiene algo único: glamur, fiesta, belleza, cariño y delicadeza

Manuel Vilas

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:01

Parafraseando al célebre libro 'París era una fiesta', de Ernest Hemingway, bien puedo decir que Valladolid es una fiesta de la literatura. Desde hace unos ... años los escritores Dolores Redondo y Cesar Pérez Gellida convierten Valladolid en una maravilla de festival literario, al que han bautizado como 'Blacklladolid', y el de este año ha estado dedicado a la relación de la literatura con la gastronomía. El origen del festival, como su sobrenombre indica, es la novela negra, pero se ha extendido a toda manifestación literaria de interés. Los actos y las charlas se celebran en el Castillo de Fuensaldaña, que es un lugar arquitectónicamente prodigioso, noble, lleno de historia. Las charlas tienen lugar en el hemiciclo de las cortes de Castilla y León. Hay algo único en este festival, algo que yo no había visto en ningún otro evento de estas características: el glamur, la fiesta, la belleza, el cariño, la delicadeza.

