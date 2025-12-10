Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. C.

Incompetencia

Veo la parálisis devastadora de este país lleno de hipócritas. ¿Quién tiene la culpa de que el trabajo no dé para vivir con dignidad?

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 00:17

Comenta

¿Tiene ideología la incompetencia? ¿Existe una incompetencia de derechas y otra de izquierdas y otra independentista? En España la incompetencia sí tiene ideología. Esto ... es en sí mismo fascinante. Es un acto de fe. Tiene que ver con la religión, porque en España la política ya no es laica. La pérdida del laicismo nos volverá locos a todos. A los laicos y ateos nos quedan tres telediarios. Ahora la izquierda nos dice que si la incompetencia viene del mundo progresista, esa incompetencia es perdonable, pues la incompetencia de la izquierda la causa la derecha. Y la incompetencia de la derecha la causa la izquierda. Yo veo incompetentes por todas partes. El mayor incompetente de los últimos meses fue Carlos Mazón, que refugió su incompetencia en la incompetencia de Sánchez.

