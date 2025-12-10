¿Tiene ideología la incompetencia? ¿Existe una incompetencia de derechas y otra de izquierdas y otra independentista? En España la incompetencia sí tiene ideología. Esto ... es en sí mismo fascinante. Es un acto de fe. Tiene que ver con la religión, porque en España la política ya no es laica. La pérdida del laicismo nos volverá locos a todos. A los laicos y ateos nos quedan tres telediarios. Ahora la izquierda nos dice que si la incompetencia viene del mundo progresista, esa incompetencia es perdonable, pues la incompetencia de la izquierda la causa la derecha. Y la incompetencia de la derecha la causa la izquierda. Yo veo incompetentes por todas partes. El mayor incompetente de los últimos meses fue Carlos Mazón, que refugió su incompetencia en la incompetencia de Sánchez.

Hay que perdonar la incompetencia del PSOE a la hora de detectar a sus políticos corruptos porque la derecha aún es más incompetente a la hora de hacer lo mismo. Nadie asume la incompetencia general de un país mediocre llamado España, que camina hacia su disolución. Yo lo aviso desde aquí. Lo aviso pronto, sí. Madrugo. Como soy autónomo, madrugo. Y por eso veo la parálisis devastadora de este país lleno de hipócritas. Porque el mayor refugio de la incompetencia es la hipocresía. ¿Puede existir mayor fracaso político que contemplar a millones de personas que trabajan muy duro y siguen siendo pobres? ¿Quién tiene la culpa de que el trabajo no dé para poder vivir con dignidad hoy en España?

Trabajar no redime, no da para comprarte un piso. Los autónomos están perseguidos, porque a la izquierda no le gustan los autónomos. Tampoco le gustaban a Cristóbal Montoro. El escritor David Uclés lo señalaba de una forma muy expresiva. Dijo que aún habiendo vendido trescientos mil libros no le llegaba para comprarse un piso en Madrid. Si los autónomos nos suicidáramos todos a la vez, España se iría a la mierda, si no lo está ya. No, no me gusta lo que veo, porque es antiguo y reaccionario. No somos modernos porque no tenemos tecnología ni investigación ni emprendimiento. Seguimos siendo antiguos, y por tanto pobres. El gran logro es que no somos tan pobres como hace cuarenta años.

Y eso es todo, amiguitos, porque Madrid sigue estando lejísimos de Nueva York y Barcelona infinitamente lejos de París. Somos la misma incompetencia de siempre. La eterna segunda división de la historia. Trabaja y paga tu cuota de autónomos y revienta pronto, hijo mío, porque eres el único que curra en este país de todos los demonios.