Antonio Machado, poeta universal

Manuel Ruiz Amezcua

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:17

En una carta Manuel Machado le dijo a su hermano Antonio: «Hermano, voy a dejar de escribir porque mi poesía no es eterna como la ... tuya». A lo que Antonio respondió: «Hermano, no dejes de escribir porque la belleza también es eterna». Cito estas palabras entre los dos para poner de manifiesto el respeto y la admiración que se profesaban en lo literario y en lo humano, dejando al margen otras consideraciones, utilizadas por los unos y por los otros para sacar siempre rendimiento político. Afortunadamente, la reciente exposición 'Los Machado. Retrato de familia' abre un camino nuevo: el de la consideración y el respeto hacia la lectura y el estudio concienzudo que ponga dichas obras en el lugar que les corresponde, cada una en su sitio, para gloria de la lengua española. Manuel Machado era un gran poeta, pero sabía perfectamente que la poesía de Antonio era algo más que una gran poesía; era, es una gran poesía universal. Se lo dijo a la periodista Blanche Messis en una entrevista. Dice Manuel Machado de su hermano Antonio: «Para mí, el primer poeta español actual, quizás el primero de Europa». Manuel sabía muy bien de la distancia entre él y su hermano a la hora de la suerte suprema. Lo dijo en 'El mal poema': «Y, antes que un tal poeta, mi deseo primero/ hubiera sido ser un gran banderillero».

