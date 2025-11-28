Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El viejo socialista

Lo que tiene descolocado a mi colega es que son sus compañeros de partido quienes le hostigan

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:11

Tengo un amigo que se ha pasado toda la vida votando al PSOE y ahora no sabe dónde meterse. Ojo, no se confundan. A mi ... amigo no lo persiguen los votantes de Vox por rojo peligroso y antiespañol. Tampoco los simpatizantes del PP por haber respaldado a un gobierno Frankenstein que no gobierna y malvive arrinconado por la corrupción. Ni siquiera teme que los seguidores de los partidos a la izquierda del suyo lo censuren por tibio. Con todo eso cuenta mi amigo, que ha dejado atrás el medio siglo y conoce muy bien los límites en los que se mueve cada bando ideológico.

ideal El viejo socialista