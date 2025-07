Papas en matanza

Benito de Nursia murió hace casi mil quinientos años y dejó una honda huella en todo Occidente, incluido Trevélez, que ha saltado esta semana a ... los papeles por una noticia en la que por ningún sitio aparece la palabra jamón, lo cual constituye en sí un hecho histórico. Benito de Nursia creó la orden benedictina, la misma que regentaba una abadía en el norte de Italia donde Umberto Eco desató una oleada de crímenes a cuenta de unos libros que mataban si te lamías el dedo para pasar las páginas, y que terminó con Sean Connery a punto de morir chamuscado. San Benito de Nursia, en fin, se representa siempre con un libro en la mano y así aparece también en la talla que acostumbra a salir en procesión en Trevélez a mediados de julio... siempre que el párroco y los feligreses no anden a la gresca, como ha ocurrido este año.

Intento por todos los medios no ponerle cara al sacerdote que está dando saltitos en una esquina de este ring improvisado pero, por mucho que lo intento, se me aparece con el rostro de Fernandel. Tampoco falta aquí en la otra esquina del cuadrilátero un Peppone, aunque el alcalde treveleño no sea comunista sino del PP. Además, no parece que la cosa vaya a terminar bien como siempre ocurre en las novelas de Don Camilo, así que las analogías se me atrofian en la cabeza, que no está ya muy católica.

La historia del San Benito de Trevélez exhibe un costumbrismo amable, con el habitual ingrediente de culebrón veraniego, pero los ánimos están muy encendidos en el alto pueblo alpujarreño y hoy sábado, con la UCO oliendo las vacaciones, es uno de los epicentros informativos del universo mediático. El párroco ha dispuesto que a San Benito no le dará este año el viento de la calle. Las razones se desconocen porque el cura no habla, está más callado que en misa. Las elucubraciones campan a sus anchas y el aire se corta en Trevélez que más parece Haydleville y que Gary Cooper va a salir de debajo de un tinao a encontrarse con Frank Miller y sus hombres. El pueblo se ha levantado en armas y va bolígrafo en ristre recogiendo firmas para echar al cura. Amenaza con montarle la romería hoy sábado en la puerta de la iglesia.

El alcalde se ha puesto del lado de los vecinos y el Arzobispado de Granada le ha recordado en un comunicado que, de acuerdo con la aconfesionalidad del Estado promulgada en la Constitución, las administraciones no deben entrometerse en los asuntos de la Iglesia… aunque los obispos no dudaron en pedir el adelanto de las elecciones hace menos de un mes. Haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Palabra de Séneca. Y hoy, en Trevélez, el plato típico por San Benito, papas de matanza. Que tiemble León XIV.