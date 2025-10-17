Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Memoria de Morante

Ha pasado casi una semana del suceso y no caben ya más reflexiones sobre el protagonista

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:30

Cuesta encontrar a alguien que recuerde qué estaba haciendo cuando se enteró de que un toro había matado a Manolete en Linares. Coadyudan a esa ... amnesia colectiva los 78 años que han transcurrido desde que Islero pasó a la historia y los previsibles fallos de memoria de quienes por entonces ya tenían uso de razón y aún permanecen en este mundo. Sí es más fácil dar con memoriosos que relatan cómo supieron que habían disparado a JFK en Dallas o quién era el vecino con televisor en cuyo salón vieron a Hermida narrar las andanzas de Armstrong por la superficie lunar. En este siglo ya resulta factible ubicar el lugar y el momento en el que nos enteramos de que una avioneta se había estrellado contra una de las torres gemelas de Manhattan (al rato supimos que no había sido una avioneta) o incluso en qué emisora de radio escuchamos que había comenzado el apocalipsis de los trenes de Madrid que cambió para siempre nuestra historia. Soy perfectamente capaz de recordar quién fue la primera persona que abracé cuando Iniesta clavó el Jabulani en la red holandesa de Johannesburgo, igual que conservo detalles accesorios de otros momentos inolvidables para lo bueno y para lo malo, universales o íntimos. Por eso sé que jamás olvidaré dónde estaba, con quién y haciendo qué cuando una llamada de teléfono me anunció que Morante acababa de cortarse la coleta en Las Ventas.

ideal Memoria de Morante