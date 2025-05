Somos los mejores

El espíritu santo eligió el jueves al nuevo papa y el mismísimo Dios ha puesto a España al borde de un precipicio para demostrar lo ... buenos que somos. Mejor dicho, que no hay nadie como nosotros. En Alemania, de haberse producido un apagón de doce horas, hordas de neonazis habrían tomado el Bundestag y la población judía habría sido encerrada en guetos como paso previo para su envío a los campos de exterminio. Por las 'strasses' habría bajado la sangre de cientos de electricistas inocentes y una ira sorda e irracional se habría llevado por delante las centrales nucleares. Si llega a suceder una riada como la de Valencia, pongamos en Francia, el personal le habría dado la espalda a las víctimas y nadie hubiese movido un dedo para limpiar el barro, retirar mierda, mover coches o sacar agua de los garajes. En los cabarets de París se habrían ensayado bailes ridiculizando el desastre y el Louvre habría elevado el precio de las entradas con fines benéficos… pero para comprar otro Vermeer. En el caso de que los robos de cobre en las líneas de alta velocidad se hubiesen registrado en los trenes de Suecia, decenas de maquinistas habrían sido pasados a cuchillo por los vikingos y nadie de las poblaciones vecinas se habría acercado con agua y viandas para atender a los viajeros atrapados. Si acaso, los habrían saqueado antes de meterle fuego a los vagones. Y así sucesivamente en el caso de haber acontecido la erupción de un volcán, una nevada histórica o una pandemia asesina en cualquier otro país que no fuese España, la patria de la buena gente.

El Gobierno ha decidido que el hecho diferencial español, lo que nos convierte en ciudadanos únicos sobre la faz de la tierra, es la manera con la que reaccionamos a las desgracias y, para cerciorarse, de vez en cuando programa una. Cuanto peor es la hecatombe, mejor es el ejemplo del pueblo español. Somos los campeones mundiales del civismo y la urbanidad, nada que ver con esa violencia que se respira por las avenidas de Kiev o con la devastación de las calles de Gaza. La reacción de un español a un bombardeo sería ejemplar. Aún la desconocemos pero a nadie le cabe ninguna duda, y menos al Gobierno, de que sería digna de ser copiada por todos los países avanzados.

No existen estudios al respecto pero Pedro Sánchez no los necesita para anunciar que we're simply the best. Para qué dar explicaciones sobre un apagón si puedes levantarte en tu escaño y proclamar con solemnidad: «Estoy convencido de que muy pocas sociedades hubieran respondido mejor que la nuestra a esta situación, y es que España es un país ex-tra-or-di-na-rio». Sucede que no hay manera de comprobarlo porque ningún país de nuestro entorno se ha quedado sin luz ni internet durante doce horas y dos semanas sin explicaciones al respecto. Será que también somos los mejores eligiendo presidentes.