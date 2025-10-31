Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Levitación magnética

El granadino fetén, en su versión perversa y malograda, aún conserva esos aires de hidalgo venido a menos

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:47

Comenta

Hasta a los más viejos del lugar les costará recordarla. Es la vieja rivalidad entre Granada y Málaga, un añoso enfrentamiento por encabezar el lado ... oriental de Andalucía que decayó por su propio peso hace ya tanto tiempo que cuesta situar en qué momento murió una competencia tan desigual. Málaga se convirtió en un avión y Granada se quedó en avioneta. De colección, colleja, de 'incalculable valor', solo para gourmets, avioneta de culto, pero avioneta. El granadino fetén, en su versión perversa y malograda, aún conserva esos aires de hidalgo venido a menos que se ensimisma en grandezas pasadas y mira por encima del hombro a los malagueños mientras, en el fondo, muy en el fondo, es incapaz de reprimir el golpe de envidia y codicia que le despierta la prosperidad vecina.

