Vamos con el kit granadino de supervivencia. Mientras Pedro Sánchez insiste en tratarnos como a niños y está a una sola comparecencia de citar a ... Gloria Fuertes para armar su discurso militarista no pero sí, el personal se entretiene con cosas más serias que, además, le devuelven al entrañable tiempo de los confinamientos. Urge pertrecharse de un kit (palabra añadida hace treinta años a nuestro diccionario pero que jamás escribió Delibes, no te digo ya Galdós) de supervivencia. La Unión Europea ha sido tibia y confusa, también, en el trance de explicar qué debe contener ese kit que, supuestamente, permitiría a los ciudadanos sobrevivir durante 72 horas, plazo de tiempo tras el que llegaría bien el fin del mundo bien los servicios de emergencia. A saber, agua, comida en lata, linterna, navaja multiusos, ibuprofeno, mechero, transistor, pilas… lista de una obviedad estomagante que le hace a uno preguntarse qué clase de pruebas han de pasar los funcionarios europeos para acceder a un puesto de trabajo tan bien pagado y poco creativo.

Uno se pasa el día esperando que las liebres del ingenio salten de acá para allá para alegrarle la vida pero lo único que ve a su alrededor es gris, aburrido y previsible como un discurso de Salvador Illa. Ese kit lo puede improvisar cualquiera con dos dedos de frente. No sé, esperaba que los cerebros de la cosa añadieran a lo de las linternas, la navaja y las latas de sardinas las obras completas de Bertolt Brecht, un calendario de 2017 y dos metros de espumillón plateado. El personal andaría enfrascado discutiendo por qué Bretch sí y Almudena Grandes no, por qué 2017 y no 2014, qué tiene el espumillón plateado que no tenga el rojo y asuntos de similar calado. La vieja Europa, que se desangra más por estas vulgaridades que por un quítame allá esos tanques, es contumaz en su insipidez y además, no tiene en cuenta las singularidades de los territorios que la integran, y ahí es donde el kit granadino emerge con la fuerza de un misil tierra-aire. ¿Son iguales las necesidades de un paisano de Birmingham que de uno de Otívar? ¿Afrontará igual una situación límite un fulano de Lugano que otro del Zadín? Pues claro que no. El kit de supervivencia preconizado por la comisión europea es un completo disparate y a un granadino no le sirve de nada. ¿Nadie ha pensado en las maritoñis para sobrellevar el encierro? ¿Qué pasa con los pulevines? ¿Ni una latica de Alhambra?

Animo desde este rincón a que ustedes sugieran cuáles serían esos elementos imprescindibles y de primera necesidad para que un granadino sobreviva 72 horas ante una emergencia mundial. ¿Le bastaría con no juntarse con otro granadino? En fin, ustedes dirán.