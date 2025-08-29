Jugar al Rentoy

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Se pueden hacer más cosas, en lugar de ver la televisión. Puedes hacer sudokus o bizcochos de limón. O escalar ochomiles

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:57

Si no existiese la televisión, mi suegra se habría muerto de tristeza hace unos cuantos años. La televisión, esa caja tonta desde la que dicen ... que somos manipulados, alienados y manoseados por los poderosos, funciona también como compañía y refugio para el personal, sobre todo los mayores, esa gente que se dejó el pellejo por darnos un futuro y que ahora, cuando las fuerzas en fuga les obligan a pasar mucho tiempo en el sillón, tienen en el televisor al mejor aliado, al salvavidas que les permite seguir a flote y no hundirse en la oscuridad. Se pueden hacer más cosas, en lugar de ver la televisión. Puedes hacer sudokus o bizcochos de limón. O escalar ochomiles. Incluso no es mala opción pasar las páginas de según qué libro. Cómo era la cursilada aquella: «Donde hay un televisor encendido es que hay alguien que no está leyendo». Cierto. «Donde hay un tipo leyendo es que no está manifestándose por Gaza», no te jode. La tele entretiene, adormece, divierte, cabrea, te hace reír y llorar. A veces informa. Y saca a los reyes muy guapos en los incendios. Y tiznados de barro en las riadas.

