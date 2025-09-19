Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estic fins als collons

¿Se imaginan discutiendo en catalán el detalle de una factura de electricidad?

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:08

Junts está dispuesto a destrozarnos la vida. Por si recurrir a los servicios de atención al cliente de las empresas no fuese ya una de ... las primeras causas de suicidio según el último informe del Suicide Research Institute de Oklahoma (pags. 462 a 521), a Puigdemont se le ha ocurrido una nueva forma de tortura para putear a sus odiados españoles y que acabemos ahorcándonos con una bandera. La idea es de una simplicidad grotesca. A partir de ahora, y con la venia agradecida del Gobierno de Sánchez, los servicios de atención al cliente nos responderán en catalán. Exclusivamente en catalán. ¿Exagero? No. ¿Profetizo? Sí.

