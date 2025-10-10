Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Asignatura suspensa

Si falla la sanidad, el motor se gripa. Y esta vez ha fallado. Moreno se ha caído con todo el equipo

Manuel Pedreira Romero

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:01

Tengo tetas, pero con pelo. E insignificantes. La ciencia y los papeles nos informan de vez en cuando de la existencia de hombres con cáncer ... de mama, señores a los que el bicho ataca en el lugar menos esperado. Son casos marginales, una casilla casi vacía en la estadística fatal que cada año se lleva por delante la vida de miles de mujeres y la felicidad de otros tantos hogares, maltrechos por la incierta batalla que requiere el cáncer.

