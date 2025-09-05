Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una prédica en el desierto

Emerge septiembre reclamando como suya la naturaleza adánicade todos los comienzos

Manuel Pedreira

Manuel Pedreira

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:38

Escribe el Robinson urbano que la ciudad revive en este septiembre tibio y prometedor como un papel en blanco donde alguien, nosotros, comienza a diseñar ... sin miedo las utopías urgentes de un porvenir que se ha iniciado sin aviso. Todos los porvenires se empiezan a dibujar en septiembre, el mes que apaga los incendios en el monte y las brasas de unas vacaciones que se desvanecen en la memoria. Emerge septiembre reclamando como suya la naturaleza adánica de todos los comienzos. El año, la vida, la liga y las clases comienzan ahora y no en enero por mucho que los obedientes calendarios se empeñen en lo contrario. También un ministro de Franco se obstinó en darle a enero lo que le corresponde a septiembre y fracasó, como fracasan todos los que quieren torcerle el brazo a la naturaleza y vivir 150 años o ser inmortales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  6. 6 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  7. 7

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una prédica en el desierto