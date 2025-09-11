Sinvergüenzas

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El uso por la izquierda abertzale de la causa palestina ha llevado a una peligrosísima movilización

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:47

Todo ha sido lamentable. La inacabada etapa de la vuelta a España en Bilbao se ha llevado por delante muchas ilusiones. Entre otras, la ficción ... de que el País Vasco se había normalizado, democratizando sus comportamientos; de que Bilbao, la ciudad moderna, era un dechado de convivencia, lejos ya las violencias de los años del terror.

