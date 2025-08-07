Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Palabras inmortalizadas

Han conseguido que entre los socialistas las palabras no se las lleve el viento. Que queden, para admiración de propios y extraños. Y también para los estudios policiales y judiciales

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:55

En un punto el partido socialista se está demostrando superior al resto: maneja como ninguno las nuevas tecnologías. Da la impresión de que todo el ... que cuenta sabe grabar y lo hace. Es cuestión que tiene enjundia, porque no sólo consiste en dar a la tecla de la grabadora sin que te vean, sino en orientar las conversaciones. Que las palabras queden inmortalizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  4. 4 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  5. 5 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  6. 6 Cortes de agua en dos de las calles más importantes de Granada este jueves
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8 El bar de la Costa de Granada con un semáforo para los clientes: «Si está en rojo no pueden pasar»
  9. 9 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  10. 10 El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Palabras inmortalizadas