Palabras inmortalizadas

En un punto el partido socialista se está demostrando superior al resto: maneja como ninguno las nuevas tecnologías. Da la impresión de que todo el ... que cuenta sabe grabar y lo hace. Es cuestión que tiene enjundia, porque no sólo consiste en dar a la tecla de la grabadora sin que te vean, sino en orientar las conversaciones. Que las palabras queden inmortalizadas.

Han conseguido que entre los socialistas las palabras no se las lleve el viento. Que queden, para admiración de propios y extraños. Y también para los estudios policiales y judiciales. No sólo eso: en el futuro constituirán una fuente de primer orden para el análisis histórico. Podremos ir a lo que realmente sucedió, a lo que dijo este, cómo respondió aquel, cómo reparten una comisión, las amistades peligrosas y las otras, el momento en que abordaron los negocios y las negociaciones…

Es emocionante. Saber que el presente quedará para el futuro debidamente conservado. Después será objeto de investigación y análisis. Habrá expertos de la retórica socialista en la intimidad, qué querían decir las expresiones soeces, los insultos amistosos, los piropos, las evocaciones de los placeres…

Los socialistas han dado sopas con honda a los demás partidos. Comparativamente, las corrupciones populares parecen un juego de niños, muy por debajo de esta imagen ladina de socialistas grabándose, reteniendo la realidad, cubriéndose, preparándose para el chantaje, la traición.

Ves ahora una imagen del partido socialista, reunión de mandos o mitin para fanatizados y te los imaginas a todos grabando el acontecimiento, por si acaso, en una captación silenciosa de murmullos y conversaciones.

En este imaginario, el ideal es que todos los militantes y afiliados graben a los compañeros, tras recibir un kit de militancia, con grabadoras, instrucciones e instrumentos de almacenaje. Sería un paso decisivo, pues, bien gestionado, serviría no sólo para localizar corruptelas, sino también para probar inocencias, la de aquellos cuya grabadora demuestre que nunca hablaron de comisiones, negocios y reparto de beneficios y sólo se dedicaban a alabar al jefe supremo.

Es el progreso. Lamentablemente, desconocemos aún quiénes son los que circulan con grabadora, y cómo funciona, si se activa con la voz o pueden pararse a conveniencia del socialista tecnificado. ¿Serán sólo los ministros y los mandos de las agrupaciones? ¿O también los diputados llevarán sus dispositivos? ¿Y los concejales? Por la noche, les tocará archivar la cosecha de palabras del día, quizá repasarla, meditar sobre ella, si servirán para el chantaje o para la defensa.

No es de hoy la afición socialista a la grabación. Doy fe de que cuando estuve yo en este partido, hace unos 35 años, había compañeros dedicados a grabar/se. Pueden creerme: en una reunión privada de dos altos cargos, que tenía su intríngulis, hubo al menos una grabación, quizás dos, que no salieron de los interlocutores. Los medios técnicos eran menos sofisticados los actuales. El 'grabador' recurría a taladrar la pared y colocaba un micrófono. Las técnicas habrán mejorado, pero de casta le viene al galgo.