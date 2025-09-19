Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Optimismo terminal

La versión negra de las cosas tiene más audiencia, por lo que los tertulianos de las televisiones acostumbran a ponerse en lo peor

Manuel Montero

Manuel Montero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43

No se lleva en la vida política y social española el optimismo. Nuestra opinión pública es pesimista incorregible: las noticias llegan cargadas de lecturas negativas ... y las redes sociales las hacen aún más escabrosas o les buscan el aspecto fatal que a primera vista había pasado inadvertido. La versión negra de las cosas tiene más audiencia, por lo que los tertulianos de las televisiones acostumbran a ponerse en lo peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  3. 3

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  7. 7 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  8. 8 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  9. 9 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  10. 10 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Optimismo terminal