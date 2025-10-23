Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Mundo artificial

Hasta los dependientes parecen vestir lo mismo y decir las mismas frases

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:04

Comenta

Cuando llega a cualquier lugar la tienda de una marca de postín, de las conocidas nacional o internacionalmente, una oleada de placer recorre a la ... ciudad, que se ve elevada a primera categoría. Así se van llenando nuestras calles de comercios repetitivos, replicantes, lo mismo da que uno esté en Granada, Gijón, Bilbao, o en un barrio de Madrid o Barcelona. Se repiten las marcas, las tiendas, las ropas, las pizzerías, las hamburgueserías... Hasta los dependientes parecen vestir lo mismo y decir las mismas frases, no muy distintas a las que encontramos en otros países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  2. 2 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  3. 3 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  4. 4 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  5. 5 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  6. 6 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  7. 7 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  8. 8

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  9. 9

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  10. 10 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mundo artificial