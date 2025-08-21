Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Esoterismo al alza

Entre las nuevas generaciones tienen bastante éxito el esoterismo y la fe en los horóscopos. En algo hay que creer

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:44

La iglesia institucional está en crisis, así como a la mayoría de las religiones en su forma tradicional. Sin embargo, subsiste la necesidad de creer ... en algo que explique los misterios que rodean la existencia. Quizás por eso entre las nuevas generaciones tienen bastante éxito el esoterismo y la fe en los horóscopos. En algo hay que creer.

