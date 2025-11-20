Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Los antihomenajes

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Algo ha salido mal. A comienzos de año, el propósito gubernamental, apoyado con entusiasmo por el partido socialista, era comenzar una campaña ininterrumpida de actos ... sobre Franco, una especie de antihomenajes que revivieran o recrearan el antifranquismo, para celebrar a la contra al dictador cuya muerte se produjo ayer hizo cincuenta años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  5. 5 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  6. 6 La Granada que plantó la semilla de la democracia
  7. 7 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  8. 8

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  9. 9 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  10. 10

    La historia del aficionado del Granada infiltrado en la mítica fiesta de Vallecas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los antihomenajes