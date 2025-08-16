Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista del incendio forestal este sábado, en Beade (Ourense). EFE/ Brais Lorenzo
La Zaranda

Verano en llamas

Una voz experta lo resume con firmeza: «Por cada euro invertido en prevención se ahorran cien en extinción».

Manuel Molina

Jaén

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:56

La primavera nos trajo agua con verdor y agosto llegó como una bola de fuego. El calor se ha convertido en protagonista indeseado de este ... verano, esta columna se redacta a 40º C y el fuego acompaña, como su cómplice más fiel. Los paisajes no solo arden, también acusan. Según datos de la AEMET, este mes de agosto ha subido más de 2°C sobre la media del periodo de referencia, situando la temperatura media diaria en torno a los 27 °C, cifras inéditas en registros modernos. Este dato es importante para quienes desde los estudios de cuñadismo declaran que en verano siempre ha hecho esta calor. Esos números no solo expulsan el confort de nuestras casas: incendian paisajes, asfixian el descanso, oprimen el cuerpo y el ánimo, también se cobran vidas.

