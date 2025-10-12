Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración de los firmantes de la ILP 'No es mi cultura' para la derogación de la tauromaquia frente al Congreso. Europa Press
La Zaranda

La traición del PSOE

No resulta fácil escribir en contra de la tortura taurina por puro divertimento en una provincia como Jaén.

Manuel Molina

Jaén

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:20

Comenta

No resulta fácil escribir en contra de la tortura taurina por puro divertimento en una provincia como Jaén, que ostenta el más alto escalafón del ... país en esa barbaridad. Lo hago desde la tristeza que ha supuesto la decisiva abstención en voto del PSOE en el Congreso–pese a declarar un día antes que lo apoyaría- tumbando la ILP, apoyada por más de setecientas mil firmas, para que se tratara la condición que da privilegio y mucho dinero público a la tauromaquia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones
  8. 8 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  9. 9

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  10. 10 El aparejador que se tiró al barro para montar su propio taller de cerámica en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La traición del PSOE

La traición del PSOE