La traición del PSOE

No resulta fácil escribir en contra de la tortura taurina por puro divertimento en una provincia como Jaén, que ostenta el más alto escalafón del ... país en esa barbaridad. Lo hago desde la tristeza que ha supuesto la decisiva abstención en voto del PSOE en el Congreso–pese a declarar un día antes que lo apoyaría- tumbando la ILP, apoyada por más de setecientas mil firmas, para que se tratara la condición que da privilegio y mucho dinero público a la tauromaquia.

No me encontraba optimista, en ningún momento dudé que pudiera salir adelante en una votación, pero tenía claro que al menos se admitiría a debate. Ni siquiera se tuvo en cuenta esa opción, cercenada en el primer corte. Eso sí, tras declarar quienes llevaban el asunto en las filas socialistas que se aprobaría con su apoyo, para luego –seamos claros- tumbarla vergonzosamente con su abstención. Pero desde las altas instancias de Ferraz decidieron dar carpetazo sin ningún rubor a la primera tentativa. La decepción ha sido enorme.

Hace tiempo hablaba con un alto cargo socialista que me recriminaba que mi posición estuviese situada en la abolición activa de la tauromaquia. Su argumento se basaba en que había temas más importantes que defender y que esta caería sola, por su propio peso, obligada por la falta cada vez mayor de afecto social a esa crueldad. Mi argumentación de respuesta fue la siguiente, ya estoy implicado también en otros asuntos importantes y para mí ese lo era, no había incompatibilidad en defender la enseñanza o sanidad pública y a la vez pedir que se cerrara el grifo de respiración asistida que mantiene el tormento taurino.

La «teta» de la subvención pública lo mantiene, desde que el propio Partido Socialista lo incluyera en Cultura para así estar protegido y recibir riadas de millones de cada uno de los contribuyentes, incluidos quienes están en contra y sufren con esa masacre mal llamada «cultura taurina». Me citaba también otro argumento que justifica su negativa como era la pérdida de votos de lugares muy taurinos que eligen meter en su sobre la papeleta socialista. El quid de la cuestión.

Pero puede ocurrir al revés de lo que ha pretendido el PSOE y es que se le hayan ido votos por su sonrojante abstención, de tal modo que, como viene siendo la tendencia premien a los otros partidos bien a la derecha, o más bien a la izquierda. Los primeros intentan hacer de la tauromaquia símbolo de apropiación como la bandera de sus pulseritas y lo consideran un concepto patriota. De hecho los pocos jóvenes que acuden al martirio taurino público se sitúan como mayoría en esa ideología.

El PSOE lo ha defendido, en su pretensión, por un puñado de votos y porque no le merecía la pena. Verdadera traición, una más, a quienes fundaron el partido. Recordemos un artículo de 1889 en El Socialista: «Mientras el pueblo se divierta con el derramamiento de sangre, no habrá esperanza de redención ni de cultura». Pues eso.