Pixibay
La Zaranda

Los que sostienen

He llegado esta semana a la conclusión que ante tanta bajeza continuada y miserable, la grandeza se encuentra en lo pequeño, en lo que casi nadie mira.

Manuel Molina

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

En estos tiempos de estruendo permanente –pantallas que no descansan, tertulianos que opinan antes incluso de pensar, titulares que compiten por ver quién grita más, ... dañadores cuasi profesionales— uno corre el riesgo de creer que España es solo eso: ruido. Pero basta salir a la calle temprano, cuando aún huele al primer pan y el sol tantea tímido los tejados, para descubrir a los verdaderos protagonistas, lejos de la inmundicia: las personas que cada día hacen bien su trabajo, con ilusión y oficio, los que en su rareza y valor te regalan un buenos días con sonrisa. No hacen ruido. No lo necesitan, no hacen declaraciones elevadas en máxima audiencia, no levantan la voz para imponer su verdad. Sencillamente cumplen y viven. Y al hacerlo, sostienen —como vigas silenciosas— aquello que aún funciona, lo que todavía merece la pena.

