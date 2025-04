No solo un centro de salud

No resulta fácil envejecer en Cazorla porque se da la paradoja de que uno de los lugares más bellos de la geografía jienense tiene a ... su vez un inconveniente como es su orografía, que dificulta la movilidad, sobre todo a determinadas edades. Lo he vivido durante veintidós años, apreciando cómo envejecían mis vecinos y les resultaba dificultoso el día a día. Sin embargo, esas personas a las que la vida no les regaló ni la suerte, sí la tuvieron en que podían desplazarse de manera autónoma al centro de salud y tomarse la tensión, revisarse el azúcar, adecuar la dosis del sintrom o sacarse sangre para 'las ITV del cuerpo' como decía uno de ellos. Con sus pasos cortos subían las empinadas calles de pueblo y allí se encontraban a sus médicos y sanitarios. Dice la Carta Social Europea del Consejo de Europa en su artículo 23 que «Toda persona mayor tiene derecho a recibir atención adecuada y servicios adaptados a sus necesidades físicas, psíquicas y sociales». O la declaración de Naciones Unidas: «Los adultos mayores deben tener acceso a servicios sociales y de salud que les permitan mantener la autonomía, la dignidad y la participación activa en la sociedad». Qué menos después de que esa generación nos dejara un mundo mejor que el suyo.

Sin embargo, la sorpresa del cierre del centro de salud de Cazorla para trasladarlo al CHARE, fuera del pueblo, sin accesibilidad, como si fueses al polígono industrial, ha sido mayúscula. Desde la delegación de Sanidad de la Junta de Andalucía se aprovecha que no se ha acometido una sola reforma en los últimos años en tales dependencias y por consiguiente ha provocado que con las últimas lluvias haya llegado a estado ruinoso el abandono, para tener que echar el cierre. Mientras los centros de la comarca se mejoraban el de Cazorla se obviaba hasta llegar a la lamentable situación actual. Siento que todas esas personas mayores van a ser abandonadas por no tener el acceso que tenían con anterioridad. Veamos una afirmación de perogrullo que parece no entenderse: el hospital comarcal es un hospital comarcal para todos los pueblos de la zona, con sus sinos y apostillas, por supuesto; y el centro de salud es un centro de salud para la localidad. Mezclarlo supone un error, que si no fuese meditado y consciente supone un total menosprecio a una localidad.

Manifestaba el premio Nobel de economía, Amaretya Sen, que «una sociedad no puede considerarse justa si permite que sus mayores vivan sin apoyo, sin salud y sin respeto». Se nos llena la boca de España vaciada, pero esto es lo que ocurre, lo que apuntilla los pueblos para que generaciones venideras cojan el petate de nuevo. Me llama la atención que en dos años no se haya atendido la llamada del alcalde para intentar prevenir lo que ha ocurrido Alguien a cientos de kilómetros decidió que sea más difícil envejecer o llevar un niño al pediatra en Cazorla. Alguien lejos.