Freepik
La Zaranda

El odio diario

Los dioses también odiaban: el phthonos theôn (la envidia o rencor divino) castigaba a los humanos.

Manuel Molina

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:57

Comenta

Ya en la Atenas clásica, el odio entre facciones era visto como el veneno de la polis, el mîsos politikón, el odio político. Tucídides describe ... en la Guerra del Peloponeso cómo ese tipo de odio provocó atrocidades entre ciudadanos de Corcira. «El odio fue más fuerte que la piedad; los lazos de sangre fueron menos poderosos que las facciones.» Los dioses también odiaban: el phthonos theôn (la envidia o rencor divino) castigaba a los humanos. Por ejemplo, en Prometeo encadenado de Esquilo, Zeus castiga a Prometeo por amar a los hombres y robar el fuego divino. Sin embargo y pese a actitudes como la Séneca en contra del odio, en Roma existía una particularidad, el odium hostium, que incluso era considerado legítimo, aquello de que al enemigo, ni agua. Virgilio en la Eneida lo retrata entre troyanos y cartagineses, originado por la furia de Juno: «Guarda este odio, oh diosa, y entre tus descendientes y los míos no haya paz ni tratados.»

