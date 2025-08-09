Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de unos vecinos tomando el freso en la puerta. Ideal
La Zaranda

Las noches al fresco

Las calles y plazas o aceras se están transmutando cada vez más en algo entregado a lo útil, y por ello entendemos que deben dar productividad.

Manuel Molina

Jaén

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:59

Hubo un tiempo de calma que brotaba en las calurosas noches del verano. En la puerta de las casas o en las plazuelas los vecinos ... se juntaban al caer el sol, cada uno con su silla, en torno a un espacio sin pretensiones, dispuestos a esperar una tregua de fresco mientras se hablaba de lo divino y de lo humano. En aquel instante no lo entendía en su trascendencia, pero lo disfrutaba en una inusual libertad porque a la chiquillería se nos permitía el trasnoche que daba pie al juego por los aledaños. Y no llegué a valorar hasta mucho más tarde, pasado el tiempo, que no hacer nada acompañado era un gesto social y enriquecedor. Me vienen como recuerdo los versos de Antonio Machado: «Siento en la noche,/ llena de aromas,/ la tibia paz del estío». Leo hace poco que los porches de las casas americanas, esos que conocemos por las películas, como el de Clint Eastwood en 'Gran Torino', donde se sentaba el personal tan solo a ver pasar la vida, están desapareciendo. Los urbanistas consideraron que no servía porque allí la gente no hacía nada, salvo pensar. Los quitaron. En nuestro caso las veladas espontáneas perecieron ante el imán novedoso y atontador de la televisión, los ventiladores y las generaciones que consideraron aquello propio de otra época.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2 Choque entre dos vehículos en la A-92
  3. 3

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  4. 4 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  5. 5 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  6. 6 El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego
  7. 7

    Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo
  8. 8 Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida
  9. 9 El Ayuntamiento de Benamaurel advierte de un «elevado sobreconsumo» de agua potable que podría llevar a cortes
  10. 10

    Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las noches al fresco

Las noches al fresco