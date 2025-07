Comenta Compartir

Cuando llega la calor de julio la música se vuelve protagonista en tierras de Jaén a través de Imagina Funk, Etnosur o el BluesCazorla. Este ... último ha protagonizado una de las ediciones más memorables, sigue siendo un misterio que una pequeña localidad serrana de apenas siete mil habitantes se convierta en el mayor festival de Blues de nuestro país. Ya van 29 ediciones de la música que figuras como Robert Johnson elevaron como género de una sociedad machacada por el simple hecho de tener una piel diferente. No me extraña que este vendiera su alma al diablo, según cuenta la leyenda. Si quieren vivir una verdadera emoción de muy buena música en directo no deberían perderse el próximo festival de blues de Cazorla. De manera mucho más sencilla este fin de semana pasó por tierras jaeneras, en concreto Alcalá la Real, el incombustible Javier Gurruchaga con su Orquesta Mondragón. Sorprendente, quien tuvo retuvo con una voz singular y privilegiada acompañado de unos músicos extraordinarios

El hecho de poder disfrutar su música en directo tenía el peligro de la nostalgia con la que se acude de nuevo a un espectáculo que ya se disfrutará a treinta años atrás. Sería fácil por parte del protagonista entregarse a esa solución fácil para un directo y hacer caja, pero por fortuna no fue el caso y quienes asistieron se llevaron la grata sorpresa de volver a disfrutar un poderoso directo, lejos de esas bazofias actuales camufladas con sonidos enlatados y autotune, que saltan un machismo recalcitrante y casposo, que no imaginamos hubiera vuelto con tanta vehemencia y falta de disimulo. Sí tuvo su parte de inevitable nostalgia el hecho de acudir a disfrutar de la Orquesta Mondragón, porque asaltan, si uno tira de ellos como ramilletes de cerezas, los recuerdos de unos años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado con un despliegue de libertad a la hora de crear y mostrar, impensables en los momentos que estamos viviendo. Se imaginan hoy día, un programa para niños en que lo mejor del pop inglés o los clásicos del rock americano fueran protagonistas, que se ofrecieron guiños a grandes clásicos del cine y de la literatura con una fresca irreverencia, donde el límite estaba en la mente de cada uno, pues eso ocurrió en La bola de cristal, donde colaboraba Gurruchaga, capaz de reírse hasta de su propia madre. Si uno es consciente de que las letras de la Orquesta Mondragón las escribían Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o el poeta Luis Alberto de Cuenca no debe extrañarnos que lo popular no esté reñido con la calidad. Se cantó una estribillo escrito por Aute, que proclamaba «parece que anda suelto Belcebú, parece que anda suelto Satanás» y resulta inevitable pensar en una rima fácil con Trump, por poner un ejemplo. O una versión de John Lennon, que anhela un mundo sin religiones, sin procesiones, en momentos donde se justifican estas como turismo (sic). Nuestra sociedad ha decidido involucionar y en ello estamos.

