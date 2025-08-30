Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Freepik
La Zaranda

Los guardianes del «no»

Siempre encuentran un argumento para frenar la corriente evolutiva. Quizá lo que tenemos ahora es un ejército de esos constantes viejos miedos inquisidores que se niegan a morir.

Manuel Molina

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30

Cada paso que ha dado la humanidad hacia adelante ha tenido enfrente a un coro que ponía palos en la rueda. Ocurrió con Galileo cuando ... se atrevió a mirar el cielo y vio que la Tierra no era el centro del universo, sino apenas un planeta más. Cuando la Inquisición le hizo en un tribunal abjurar de ello murmuró en voz baja 'Eppur si muove', (pero se mueve), como quien sabe que la verdad camina sola aunque tropiece con muros de dogmas. Ese mismo murmullo se escucha hoy cada vez que desde la ciencia, la cultura o la misma política intentando abrir ventanas hacia la evolución. Los guardianes del «no» cambian de disfraz según la época: fueron inquisidores, luego moralistas de café, hoy se esconden tras tertulias televisivas o bulos digitales, voraces y simplistas indignados sin conocimiento. Siempre encuentran un argumento solemne para frenar la corriente evolutiva. Quizá lo que tenemos ahora es un ejército de esos constantes viejos miedos inquisidores que se niegan a morir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    Un fuego en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  5. 5

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  6. 6

    50 días entre la vida y la muerte
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  9. 9

    Desalojan a 210 pasajeros de un tren Granada-Madrid en otra jornada de retrasos ferroviarios
  10. 10

    Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los guardianes del «no»

Los guardianes del «no»