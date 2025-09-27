Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Ibarrola

El filo y la caricia

Siempre ha habido quienes lanzan palabras como un navajazo, con la paciencia y seguridad de que el filo cortará justo donde más duele.

Manuel Molina

Jaén

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:35

Les propongo un breve ejercicio para adentrase en esta columna. Piensen en qué palabras han sido las más duras que le han dirigido alguna vez ... y después compensen con aquellas que han resultado más gratificantes, más hermosas e inolvidables. Seguimos. En nuestra tierra, donde la vida transcurre acompasada por el olivo y la campana de la iglesia, las palabras tienen tanto peso como el jornal o la cosecha. En un pueblo de Jaén, lo mismo que en la Atenas de Pericles, bastaba una frase para elevar a alguien a los cielos o hundirlo en el fango del descrédito. Siempre ha habido quienes lanzan palabras como un navajazo, con la paciencia y seguridad de que el filo cortará justo donde más duele. Ese mecanismo, frío y calculador, ha existido desde antiguo. Aristóteles lo resumió en su Retórica: «la palabra es causa de grandes males si se usa mal, y de grandes bienes si se usa bien». El que hiere con ella sabe, de antemano, qué resorte del alma ajena se romperá. A nuestro alrededor también tenemos hoy quienes, sin proponérselo, transmiten con su hablar la claridad o la esperanza A esas personas les brota la bondad en las sílabas como al manantial le brota el agua. Son los que dicen una verdad con ternura sin medir cada palabra, pero sembrando optimismo como quien lanza a la tierra trigo, que será pan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  3. 3

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  4. 4 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  6. 6 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  7. 7 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  8. 8 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  9. 9 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  10. 10

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El filo y la caricia

El filo y la caricia