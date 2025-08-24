Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Esperando a los del sentido común

Pese a poder disponer de la mayor información y además con inmediatez, no se ha logrado generar seguridad, sino todo lo contrario

Manuel Molina

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

El filósofo Bertrand Russel nos legó hace años un pensamiento sobre un concepto muy actual: «Todo fanatismo es un refugio de la inseguridad». Resulta más ... que evidente que pese a poder disponer de la mayor información y además con inmediatez, pese a ello, no se ha logrado generar seguridad, sino todo lo contrario. Si realizáramos una breve radiografía de nuestra sociedad más cercana, encontraríamos quienes en apariencia han logrado tener una incuestionable seguridad en unos principios a los que se ha accedido a través de ese conocimiento que provoca la era digital. Ahora bien, un porcentaje muy elevado no se asienta en el conocimiento científico, sino en el dirigismo malintencionado o yendo un poco más allá en el bulo. Una vez que alguien se asienta en una parcela ideológica se retroalimenta de lo que ella produce y todo lo ajeno o aquello que lo pone en duda se desdeña; como militancia, se ataca sin miramientos. Nunca se reflexiona sobre el origen de ese planteamiento o la posibilidad de que haya nacido del error o mala intención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  3. 3

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  4. 4

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  7. 7

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  8. 8 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros
  9. 9 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  10. 10 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esperando a los del sentido común

Esperando a los del sentido común