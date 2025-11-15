Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Zaranda

Qué baja oratoria

Nuestros políticos ya llegan a la política, como pésimos oradores; tanto que deben leer la mayoría textos preparados

Manuel Molina

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

La verdadera noticia estos días por esta tierra es el agua, la lluvia que cae con bonanza y continuidad, que nos hace recordar aquellos días ... de otoño o invierno en que no paraba de llover, como en el Macondo de García Márquez. Llovía tanto que en las fachadas y entre piedras de las calles aparecía verdín de la humedad. Resulta extraña la lluvia, que se convierte en noticia. Esta trata lo singular, ya saben, no que el perro muerda a una persona, sino al revés. De lo que les hablaré en estas líneas no es noticia, sino un mal continuado, que no por ello deberíamos prestarle la debida atención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  8. 8 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Qué baja oratoria

Qué baja oratoria