Septiembre y el propósito de hacer política en serio

Septiembre es el momento de marcar objetivos. Que uno de ellos sea abandonar la política del enfrentamiento estéril y abrazar la política con mayúsculas. Esa que construye, la que escucha, la que propone y suma. Los ciudadanos no necesitan más circo; necesitan más acuerdos, más responsabilidad y coherencia. Necesitan sentir que sus representantes están a la altura de los desafíos que enfrentamos como sociedad

Manuel Martín García

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:41

Septiembre marca el inicio de todo. El verano, con su caos liberador, sus horarios relajados y su albedrío, llega a su fin. Vuelve la rutina, ... el despertador madrugador y los atascos que nos anclan a la realidad. Es el mes de la planificación, de las promesas de cambio y de las buenas intenciones: apuntarse al gimnasio, dejar de fumar, retomar el curso de inglés... y, por qué no, también hacer política de verdad. Este mes nos ofrece una oportunidad inmejorable para resetear, para dejar atrás los vicios de un ciclo agotador y para abrazar una nueva forma de entender la vida pública.

