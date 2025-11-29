Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El clamor de cáritas: «Vivimos en una sociedad vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada»

El reciente informe FOESSA alerta sobre una fragmentación social sin precedentes en España. La clase media se reduce, la desigualdad crece y la exclusión se multiplica. Frente a esta realidad, urge un cambio de paradigma que sitúe en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado, para que nadie quede atrás

Manuel Martín García

Defensor de la Ciudadanía de Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:37

Comenta

El informe FOESSA, elaborado por Cáritas y su fundación de estudios sociales, nos lanza una advertencia que no podemos ignorar: España atraviesa un proceso inédito ... de fragmentación social. La clase media se reduce y amplios sectores de la población se deslizan hacia la vulnerabilidad. No es una crisis pasajera, sino un cambio estructural que pone en riesgo la cohesión que durante décadas sostuvo nuestro proyecto de convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

