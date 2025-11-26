Entre los encuentros que ya están iniciando la cuenta atrás para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, IV Centenario de la Muerte ... de Góngora y Cincuentenario del Nobel de Aleixandre, se ha celebrado en la Universidad de Sevilla uno muy especial por su contenido y enfoque: 'Poéticas de la Trascendencia en la Edad de Plata (1918-1939)' dirigido por el profesor Carlos Peinado Elliot.

Dos han sido las grandes coordenadas que han permitido replantear a fondo uno de los aspectos centrales de estas décadas cruciales para nuestra literatura y nuestra cultura: la primera, el enfoque de «campo cultural» –Bourdieu– más que el de «generación», que permite apreciar mucho mejor el dinamismo en el que se superponen e interactúan varias «generaciones». Por ello se ha utilizado la noción de «Edad de Plata» que Mainer consagrara en su imprescindible aportación. Es imposible hablar de las escritoras y escritores del 27 sin partir de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, quienes también reaccionaron en sus escritos a los retos de los nuevos tiempos.

Por otro lado, el enfoque de estas jornadas ha ido –a mi juicio– al centro generador de toda creación poética: la búsqueda del sentido y la conflictiva relación en este proceso con la religión y –más allá de ella– con la apertura a la trascendencia. Todo ello desde la experiencia de la escritura –y de la lectura– como actos creadores y de la palabra y la búsqueda de la belleza como raíz y horizonte de lo humano.

Las aportaciones han sido excepcionales: desde la conferencia inaugural de Alfonso Alegre Heitzmann sobre Juan Ramón Jiménez a la de clausura de Andrés Soria Olmedo sobre Lorca, pasando por la conferencia central de Alejandro Duque Amusco sobre Aleixandre; y todas y cada una de las Mesas de las Jornadas, que han incluido aportaciones sobre Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Gabriel Miró, Juan Larrea, León Felipe, Luis Cernuda, María Zambrano, análisis de revistas como 'Cruz y Raya' de Bergamín o sobre la estética de los años treinta, con especial atención a la 'Ponencia colectiva' del Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia. Han revelado datos nuevos, hemos conocido textos inéditos y, sobre todo, se ha ofrecido una comprensión global de estas décadas cruciales, desde la perspectiva de la búsqueda de sentido, para replantear nuestra visión de la Edad de Plata desde nuevos enfoques. Sobre todo, para entender que la apertura a la trascendencia, que tanto tiene que ver con la entraña misma de la poesía, va más allá de las etiquetas de creyentes, ateos o agnósticos.