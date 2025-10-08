Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Genocidio cultural

Negar el genocidio implica la complicidad con actos criminales, delitos de lesa humanidad y voluntad de exterminio, solo comparables al horror de la shoah, del holocausto perpetrado por el nazismo con el pueblo judío y otros colectivos que no debemos olvidar

Manuel Ángel Vázquez Medel

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:45

Es difícil poner en duda que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Es más: ponerlo en duda –a nuestro juicio– es un ... acto de cinismo ético que revela una profunda inhumanidad y falta de conciencia. Y algo más: la complicidad con actos criminales, delitos de lesa humanidad y voluntad de exterminio, solo comparables al horror de la shoah, del holocausto perpetrado por el nazismo con el pueblo judío y otros colectivos que no debemos olvidar.

