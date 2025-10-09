¡Mama mía!

Marta Soler Periodista Jueves, 9 de octubre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Suave me pareció la comparecencia del presidente andaluz en la tarde del miércoles cuando empezó a echar la bronca a diestro y siniestro por lo sucedido con los fallos del sistema de cribado de cáncer de mama. Claro. Es que resulta que ahora, en 2025, se ha producido un fallo en el sistema por un protocolo que comenzó a funcionar en 2011 y en cuya génesis y tramitación Juanma Moreno no tuvo absolutamente nada que ver. Tampoco conoció a Albert Salomon ni Raúl Leborgne, 'padres' de las mamografías ni a los equipos de personas investigadoras de las universidades de Texas y Massachusetts que desarrollaron los sistemas tal y como ahora se conocen. Con él no hablaron de protocolos ni cribados.

Esa gente, ¿qué?; ¿no tiene nada que decir? ¿Y nosotras las mujeres andaluzas? En nuestro empeño de continuar viviendo sanas y evitar el cáncer de mama, nos hemos vuelto del todo exigentes y no permitimos ni una negligencia y, oye, hay que ser un poco más flexibles aunque el resultado de la negligencia nos lleve directamente a la muerte. El presidente lo dijo en su discurso: estamos 1,3 millones de mujeres en el sistema de cribado de cáncer de mama. ¿Qué queremos? ¿fiabilidad, responsabilidad, operatividad, profesionalidad, gestión eficaz? Pues sí, o no.

Y ahora, ¿qué? Habrá miles de mujeres sufriendo porque no saben si su diagnóstico tardío les llevará a la tumba y, con ello, a no volver a ver a sus hijos, hijas y seres queridos pero, ¿y la consejera, que ha tenido que dimitir? Ella también tiene lo suyo. Además, el sistema tenía todas las esperanzas depositadas en ella, una tecnócrata, una doctora que ha tenido que salir mutis por el foro después de un año al frente de la Consejería de Salud.

Las víctimas, además, no reconocen que trató de consolarlas. Que les dijo, a lo Fernando Simón, que esto había afectado sólo a varias mujeres. Luego resultó que eran 2.000, pero ¿quién acierta en las estimaciones cuando, además, no tiene ni idea de lo que se está hablando porque está siendo asediada por víctimas y sociedad? Y es que ella no quiso alarmar. Desde hace varios años, la asociación Amama asegura que está advirtiendo de fallos en el sistema de cribado, pero ¿qué hubiera conseguido la Junta con hacerles caso? Sí, lo mismo las 2.000 mujeres que hoy acuden juntas a poner una demanda colectiva a la Junta de Andalucía por esta negligencia hubieran estado sobre aviso y hubieran concluido ya un tratamiento menos invasivo al que se han visto sometidas, pero ¿y la alarma social que se hubiera creado? Miles de mujeres llamando a su centro de salud, acudiendo al hospital, realizando reclamaciones,…

Lo ha dicho el presidente en su intervención: Se acometen «miles de actos médicos a diario» y «resulta comprensible que se puedan cometer errores, problemas e incidencias». Así que fallos va a seguir habiendo, porque somos mucha gente en Andalucía y nuestro presidente no nos garantiza que no vuelva a repetirse algo como esto. No será eficiente, pero es sincero. Entonces, las opciones están claras: ir a otra comunidad o a otro tipo de sanidad y allí probar suerte a ver si funcionan bien los protocolos o bien dejar de confiar en quien no nos garantiza que ya no vayan a producirse incidentes tan graves como esta. Porque eso es lo que hizo Juanma Moreno en los 9 minutos en los que duró su intervención del miércoles en las que nos echó la bronca, nos trató como idiotas y, encima, nos dijo que lo mismo sí, o lo mismo no, volvería a pasar algo así. Allá nosotras.