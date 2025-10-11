Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Editorial

Macron, presidente del caos

La emergencia presupuestaria devuelve al Gobierno a Lecornu con la expectativa de que los socialistas renuncien a censurarlo

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:12

Comenta

El primer ministro francés tiene que presentar mañana un proyecto de Presupuestos para 2026 al Gobierno y el miércoles a la Asamblea Nacional. Su Ejecutivo, ... que todavía ha de constituir, debe conseguir el apoyo de una mayoría parlamentaria en una Cámara ingobernable desde las elecciones anticipadas de junio de 2024. Para el país vecino, sacar adelante las Cuentas públicas es imperativo si pretende acometer un severo ajuste fiscal que permita reducir el déficit al 5% del PIB para finales del próximo ejercicio, muy lejos todavía del 3% que exige Bruselas. Y afrontar una deuda del 114%, en un momento en que el comportamiento de la segunda economía del euro concita la preocupación de los mercados y del conjunto de la Unión Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  4. 4

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  5. 5

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  6. 6

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  7. 7 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  8. 8 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  9. 9

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  10. 10

    El asesino de El Jau pierde su última oportunidad para librarse de 31 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Macron, presidente del caos