El Plan INFOCA en Andalucía

No cabe duda que este verano y más concretamente este mes de Agosto van a pasar a la historia de los desastres en nuestro país, ... a causa de los incendios que no cesan de quemar más de 150.000 hectáreas hasta ahora. Las provincias más afectadas vienen a ser Zamora (40.000 hectáreas), Orense (30.000 ha), León (7.500 ha), Cáceres (5.500 ha), Madrid (2.300), Palencia (1.800 ha) y Badajoz (1.000 ha). Otras con más de 500 hectáreas calcinadas son hasta ahora (datos del 14 de Agosto) Pontevedra, La Coruña, Ávila, Cádiz y Navarra.

Miras los mapas que se han difundido y ves las señales abigarradas en Galicia, Extremadura, una parte de Castilla y León y Madrid. Estos datos habrán cambiado, me temo que para peor para cuando esta columnilla salga a la calle.

Lo que llama la atención positivamente en el mapa es que siendo Andalucía la región más extensa de todo el país, apenas si hay señales de la presencia de los fuegos que tanto daño están ocasionando en otros lugares. No es que no haya habido incendios, pero se han vencido muy pronto. Aquí en Granada tenemos varios ejemplos.

Creo que la respuesta está en el Plan INFOCA, es decir 'Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía', que se puso en marcha en 1995. En este plan se muestra el modelo de prevención y lucha frente a incendios forestales en Andalucía. «Este modelo se ha instaurado y se ha consolidado como un dispositivo eficaz, con una adecuada capacidad de respuesta a este problema medioambiental», como se indica en su web.

Para reforzar este proyecto, en 2010 la Junta aprobaba el 'Plan de Emergencia por Incendios forestales de Andalucía'. Dicho Decreto regula la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para la extinción de incendios forestales, así como para la protección de las personas y bienes de naturaleza no forestal que pudieran verse afectados por dichos incendios. El citado Plan de Emergencia es modificado mediante el Decreto 160/2016 del 4 de Octubre, corrigiendo y poniendo al día algunos detalles, que no tenemos sitio para explicar en este artículo.

Hay un pequeño detalle que me gustaría resaltar en la denominación del primer plan de lucha contra el fuego de 1999: Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. La palabra Prevención pienso que es fundamental y, aunque ya no esté en el título, debería estar presente en la estrategia global del proyecto.

Honestamente, pienso que este modelo está dando sus frutos, al menos en Andalucía y sería una buena idea compartir esta experiencia con otras comunidades que a todas luces están necesitadas de contar con un instrumento como este que tiene ya un largo recorrido. Cuando el fuego se ha desatado, ya no sirve de nada echar la culpa a otras autoridades. Se lo debemos a los que han perdido la vida en este proceso terrible que estamos viendo desde hace semanas.