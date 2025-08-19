Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Plan INFOCA en Andalucía

Llama la atención positivamente en el mapa que, siendo Andalucía la región más extensa de todo el país, apenas si hay señales de la presencia de los fuegos

Mª Dolores Fernández-fígares

Martes, 19 de agosto 2025, 21:55

No cabe duda que este verano y más concretamente este mes de Agosto van a pasar a la historia de los desastres en nuestro país, ... a causa de los incendios que no cesan de quemar más de 150.000 hectáreas hasta ahora. Las provincias más afectadas vienen a ser Zamora (40.000 hectáreas), Orense (30.000 ha), León (7.500 ha), Cáceres (5.500 ha), Madrid (2.300), Palencia (1.800 ha) y Badajoz (1.000 ha). Otras con más de 500 hectáreas calcinadas son hasta ahora (datos del 14 de Agosto) Pontevedra, La Coruña, Ávila, Cádiz y Navarra.

