Misterios granadinos

Ahora estamos elaborando listas de maravillas granadinas, con vistas a conseguir la tan ansiada designación a Granada como Ciudad Europea de la Cultura. Para conseguir ... dicho galardón tendremos que competir con otras ciudades, mostrando nuestras bellezas y lo bien que cuidamos a nuestra riquísima herencia artística y monumental.

Llueven las adhesiones de todos los ámbitos, y no solamente provenientes de los propios de la cultura, con verdadera disposición de aportar lo que haga falta para que nuestras expectativas se vean cumplidas. Y lo primero es que todos nosotros los granadinos y los que se sienten afines a esta tierra compleja apoyemos al máximo, cada cual con su posibilidad. En el fondo, todos estamos buscando en qué somos únicos, imbatibles frente a las demás ciudades del país que también aspiran a lograrlo.

Por ahí surge una lista apodada como 'De las siete maravillas de Granada' que ha elaborado alguien. Concretamente son: La Alhambra, y sus últimos arreglos; la Catedral, con su flamante torre renovada la Capilla Real también mejorada en su puerta monumental; la Abadía del Sacromonte, con su renovación con una inversión de más de cuatro millones; el Monasterio de la Cartuja, San Jerónimo con sus riquezas artísticas; el Hospital y la Basílica de San Juan de Dios terminada su renovación y el Real Hospital con sus constantes mejoras. Pero ¿Solamente son siete las maravillas? Es la pregunta que sale a relucir, o bien ¿son solo un ejemplo de lo que se debe hacer para presumir de buenos edificios bien cuidados?

En cualquier caso, está muy claro que Granada tiene mucho que ofrecer en todos los ámbitos, no solo monumentos impresionantes. Están los rincones que nos siguen sorprendiendo a propios y a extraños; los atardeceres, en cualquier momento del año, sus ríos, sus escritores, sus pintores, sus jardines, tan cerca del centro de la capital, la vista espléndida de la Sierra nevada, presidiendo a la ciudad y sus habitantes… para qué seguir.

Y Granada, tan orgullosa de sus antiguos próceres y de su larga historia, donde han dejado sus huellas, he aquí que no se ha portado del todo bien con Boabdil, el último sultán nazarí, que tuvo que esperar a 1997 para que le hicieran un monumento, detrás del Alcázar del Genil, que se llama 'Monumento a la Tolerancia', donde la tradición señalaba que ahí fue donde Boabdil entregó las llaves de Granada al rey Fernando el católico.

Pues bien, en el centro de la ciudad, una humilde pintura, colgada en un zaguán de la Gran Vía, nos muestra una versión del llamado también 'Rey Chico'. La perspicacia de nuestro querido compañero de Ideal, el gran José Enrique Cabrero, ha conseguido resolver el enigma de una imagen de Boabdil que nadie sabía quién había pintado.

Ha sorprendido a unos y otros quién es el autor de tal imagen. Se trata del artista Nacho García Noblejas, llamado Axis Pixel que nos ha contado con todo detalle cómo y por qué decidió que el desdichado rey asomara su cara en ese lugar discreto del centro de la ciudad, allá por los días de la pandemia, que tanto sirvieron para que muchos artistas encontraran su camino.