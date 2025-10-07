Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Misterios granadinos

Por ahí surge una lista apodada como 'De las siete maravillas de Granada' que ha elaborado alguien

Mª Dolores Fernández-Fígares

Martes, 7 de octubre 2025, 23:19

Comenta

Ahora estamos elaborando listas de maravillas granadinas, con vistas a conseguir la tan ansiada designación a Granada como Ciudad Europea de la Cultura. Para conseguir ... dicho galardón tendremos que competir con otras ciudades, mostrando nuestras bellezas y lo bien que cuidamos a nuestra riquísima herencia artística y monumental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  2. 2 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  3. 3 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  6. 6 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  7. 7 La capital y el Área Metropolitana sientan las bases de su futuro conjunto
  8. 8 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10 La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Misterios granadinos