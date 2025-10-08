Paisaje Cultural versus fotovoltáicas

El valor paisajístico del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife sumado al del Albaicín constituye uno de los elementos caracterizadores de su condición ... como bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial (desde 1984 y 1994) y, por tanto, de su Valor Universal Excepcional (VUE). Si a esto unimos la dimensión territorial de los bienes declarados de interés cultural -Conjunto Histórico de Granada y Valle del Darro- nos encontramos con un excepcional legado patrimonial que todas las administraciones públicas implicadas y la sociedad en su conjunto tienen la obligación de preservar para las generaciones futuras.

En el momento actual el Patrimonio Cultural se enfrenta a enormes desafíos que deben ser gestionados con métodos y procedimientos adecuados –buenas prácticas– y especialmente requiere de una reflexión y consenso por parte de todos los agentes afectados, incluida la ciudadanía, cuya participación activa es un ejemplo claro de concienciación y compromiso social con el patrimonio cultural y medioambiental.

El reciente informe de ICOMOS alertando de los graves impactos que ocasionaría al VUE de los bienes declarados Patrimonio Mundial de Granada la autorización del proyecto de plantas fotovoltaicas a implantar en el Fargue, no solo afectaría a su percepción visual y paisajística, sino que provocaría la radical alteración de la continuidad histórica de este privilegiado territorio. Pero es que además en su tramitación, independientemente de haberse dividido en tres partes el proyecto para esquivar controles administrativos, se ha incumplido un requisito imprescindible para el caso de afecciones a este tipo de bienes de valor universal excepcional que es la obligación de aportar un informe de impacto patrimonial que analice los riesgos de implantación de este proyecto sobre los distintos tipos de bienes patrimoniales declarados y tampoco se ha notificado al Centro de Patrimonio Mundial sobre el mismo.

Una ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 no puede poner en riesgo su paisaje cultural de valor universal excepcional con este tipo de comportamiento. Sería una enorme contradicción y una grave irresponsabilidad.