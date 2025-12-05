Museos de Granada: memoria y porvenir

Los museos como instituciones de cultura son herederos de la Ilustración e hijos del proceso revolucionario francés que los concibió como agentes de pedagogía social ... y democratización del conocimiento. El museo, como concepto, posee un carácter dinámico y evolutivo. Es la razón por la cual el ICOM (International Council of Museum) aprobó en 2022, tras un intenso debate, la nueva definición de Museo como una «institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos». Una definición más dinámica que viene a ensanchar sus horizontes funcionales poniendo el acento en su dimensión como agentes del cambio social y cultural de las sociedades de las que emanan y hacia las cuales se proyectan.

Desde el punto de vista patrimonial Granada es una ciudad de museos. Tanto públicos como privados. También cuenta con el más importante Museo científico de Andalucía, el Parque de las Ciencias, y posee colecciones de diversa naturaleza conservadas por la Universidad de Granada, el Arzobispado, y numerosas colecciones privadas como la de Casa Ajsaris.

Desde el Ateneo de Granada creemos muy necesario reflexionar y debatir sobre el futuro de estas instituciones culturales en el contexto de una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Creemos que el Museo de Bellas Artes de Granada debe instalarse en la ciudad, en un espacio a la altura del patrimonio que conserva y donde pueda llevar a cabo todas las funciones que la legislación regional, nacional e internacional determina. Igualmente, el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada requiere una instalación y ampliación de sus espacios expositivos para que la sociedad conozca mejor su historia material y sus tradiciones y que posibilite nuevos modos de relación y comunicación con el público. El Museo de la Alhambra debe ser el complemento de la visita al Conjunto Monumental y desplegar su museografía en todo el espacio disponible en el Palacio de Carlos V al que se sumaría el Almacén visitable, convenientemente acondicionado en el edificio Fuente Peña. La Casa de los Tiros, ese museo tan granadino, requiere de una ampliación de sus instalaciones y el resto también necesita de nuevas museografías y más recursos materiales y humanos. Falta un museo de la ciudad, entendido como Museo de historia urbana e instituciones dedicadas a exponer y producir arte contemporáneo. Los museos diocesanos y otros de iniciativa privada requieren espacios y servicios más orientados a la comunidad local y no solo al turismo.

El concepto de calidad aplicado a los servicios culturales tiene en cuenta aspectos como la accesibilidad física y tecnológica de las colecciones a todo tipo de públicos, los elementos de mediación, especialmente el impacto de los programas educativos y las exposiciones, las condiciones de conservación de las colecciones y su investigación para ser mejor percibidas por los visitantes, la eficiencia y calidad de los servicios complementarios ofrecidos como las tiendas-librería, la señalética o los servicios de restauración, entre otros elementos de medición como encuestas de satisfacción cuantitativas y cualitativas. ¿Cumplen estos estándares de calidad nuestros museos?

De todo ello hablaremos con especialistas en los próximos meses en el Ciclo Museos de Granada: memoria y porvenir. Estén atentos. Les esperamos en el Ateneo.