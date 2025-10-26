Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El bisturí

Tácticas en corto: externalización de fronteras en el mediterráneo

Lucía Granda Ortells

Domingo, 26 de octubre 2025, 22:57

Asistiendo recientemente a una charla deportiva, un entrenador recordaba a sus deportistas que estrategia y táctica no son lo mismo. La estrategia marca el rumbo; ... la táctica, cómo reaccionamos cuando lo planeado se tambalea o aparecen adversidades inesperadas. En materia de migración, Europa parece llevar décadas atrapada en lo segundo con continuas improvisaciones ante la migración irregular a través del Mediterráneo, sin una estrategia clara que garantice canales seguros de asilo y protección. El resultado: políticas cortoplacistas, costosas en lo económico y devastadoras en lo humano.

