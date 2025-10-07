Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un botón de alarma. AFP

De falsas alarmas

Vivimos tiempos en los que la pretensión apocalíptica se convierte en una adicción

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 7 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Escribe Camila Cañeque en su brillante ensayo 'La última frase' que una biografía no puede valorarse en su conjunto hasta que la persona biografiada no ... muere. Recoge con ello la vieja idea del ateniense Solón, expuesta por Heródoto en su Historia, cuando a la pregunta del opulento tirano de Lidia, Creso, sobre lo que opinaba de su fortuna en la vida, le respondió que habría que esperar hasta el final de su existencia. No es baladí anotar que no mucho tiempo después Creso se vio depuesto, apresado y esclavizado por el persa Ciro, lo que le hizo, cómo no, acordarse de la réplica del sabio de Atenas. Tampoco los libros, sugiere en el suyo Cañeque, terminan de ser hasta que aquel o aquella que los escribe decide qué palabras lindan con el punto final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  6. 6 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  7. 7 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  8. 8 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada
  9. 9

    Playa Granada estrenará en 2028 un nuevo hotel con parque acuático incluido
  10. 10 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De falsas alarmas

De falsas alarmas