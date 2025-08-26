Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Casi nosotros

Quienes vivimos en España y tenemos trabajo, casa y ahorros no padecemos esa sensación de intemperie tan angustiosa, pero ¿estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas?

Lorenzo Silva

Martes, 26 de agosto 2025, 00:02

No hace mucho tiempo, un amigo a la sazón residente en Los Ángeles me comentaba que los estadounidenses con los que trataba vivían con pánico ... a perderlo todo y quedarse en la calle. Para ellos, una enfermedad, un revés profesional, un accidente desgraciado, representan la amenaza de caer en la indigencia. Quienes vivimos en España y tenemos trabajo, casa y ahorros no padecemos esa sensación de intemperie tan angustiosa, pero ¿estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas? A quien esté esa creencia hay que recomendarle la lectura de Casi, de Jorge Bustos, un libro que es una indagación y un viaje a la existencia de quienes un día perdieron pie y habitan entre nosotros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Estabilizado el incendio forestal en Alhama
  4. 4 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español
  8. 8 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  9. 9 La nueva creación de la calle Elvira
  10. 10 El Puente de Piedra de Isabel II de un pueblo de Granada cumple 166 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Casi nosotros

Casi nosotros