Portada de la novela del escritor francés Oliver Norek, 'Los guerreros del invierno'. R. C.

Los bosques de Finlandia

No están muy de moda las novelas bélicas, aunque en este siglo XXI la guerra misma, en todas sus formas, no haya dejado de estar de moda ni un instante

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 21 de octubre 2025, 00:41

Comenta

No están muy de moda las novelas bélicas, aunque en este siglo XXI la guerra misma, en todas sus formas, no haya dejado de estar ... de moda ni un instante, desde sus afganos inicios hasta la actual devastación ucraniana y gazatí, sin olvidar los muchos conflictos olvidados que esparcen plomo y descuentan vidas allí donde no mira nadie. En ese contexto, es una apuesta valiente la del francés Olivier Norek con su novela Los guerreros de invierno, un relato con poca ficción acerca de un conflicto para muchos desconocido, la guerra soviético-finlandesa de 1939-1940. Una historia que lejos de resultar remota o distante, y gracias en buena medida a la destreza de Norek como narrador, resuena en la mente de lector con ecos de la más acuciante actualidad.

