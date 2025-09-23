Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las míticas letras de Hollywood en el Monte Lee en Los Angeles. LP

La belleza de antaño

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá

Lorenzo Silva

Lorenzo Silva

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:37

Si en cualquier disciplina artística las obras maestras son por definición una rareza, en el cine su excepcionalidad va aún más allá. Cuando uno abandona ... la sala con la certidumbre de haber visto una película digna de ese calificativo, puede estar también seguro de que acaba de asistir a un milagro. Sirva como demostración el análisis de inusitada profundidad que sobre una de las obras maestras indiscutibles del séptimo arte, Chinatown (Roman Polanski, 1973), nos ofrece Sam Wasson en su libro 'El gran adiós', significativamente subtitulado 'Chinatown y el ocaso del viejo Hollywood'. En sus páginas, repletas de información y de erudición sobre la industria del cine, y a la vez generosas en sabrosos detalles, podemos constatar el calibre de la conjunción de talentos que dio lugar a un filme tan memorable que medio siglo después de su estreno resplandece inmune al tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  7. 7 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  9. 9 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  10. 10 La nueva y agitada vida del mítico cine Aliatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La belleza de antaño

La belleza de antaño