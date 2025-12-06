Santana y Linares van unidas. No se entiende una sin la otra, así fue durante décadas cuando la fábrica marcó el devenir social, sustento de ... miles de familias y tractora de empresas auxiliares. Su declive derivó en el cierre definitivo hace quince años. Un golpe duro de asimilar para una ciudad cuyo futuro se ensombrecía. Se abría un periodo marcado por el pesimismo que explotó en la gran manifestación de 'Todos a una por Linares' en mayo de 2018. 'Menos promesas, más empresas' gritaron aquel día miles y miles de personas de toda la comarca. Un aldabonazo ciudadano para reivindicar un futuro. Sin expectativas. Aquella multitudinaria protesta zarandeó políticos y agitó conciencias. Quiero pensar que fue un punto de inflexión para tomarse en serio la apuesta por Linares. Era el momento de reconfigurar el Plan Estratégico de una ciudad situada entonces tras la pancarta de 'Soluciones ya'. Las administraciones volvieron a considerarla y arribaron iniciativas que fueron cosiendo los jirones del tejido linarense para cambiar el estado de ánimo por ilusión. Y por ese camino se transita.

Los primeros vehículos de Santana Motors salieron de la factoría este viernes en una jornada histórica. La asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y del presidente de la Junta de Andalucía validan esa consideración. Montero y Moreno escenificaron el respaldo al empuje industrial y reivindicaron su compromiso con la ciudad. Al Todos a una por Linares' se sumaron también Juanma Moreno y María Jesús Montero. Allá cada cual en la lectura singular y en el reparto de medallas, siempre he pensado que en esa 'guerra' siempre ganará Linares.

Hostur Jaén reconoció a Pedro Sánchez (Bagá) como embajador y trayectorias como Mañas Los Jamones o La Barra

Ahora bien, aplaudo a quienes lejos de las fotos han contribuido a que, por ejemplo, Meltio, MLC, Compin, Sonae Arauco, Gestamp o la propia Santana Motors sean empresas referentes y creadoras de empleo. Y remarco, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Linares, Raúl Caro-Accino y ahora María Jerez gestionan una institución perseverante, motivadora y estimulante; el pegamento necesario para casar voluntades. Y así tanto en aquellos años de sombra como ahora en los de luz. La ciudad se ha ganado las expectativas e incluso gana población, 600 empadronados más en el último año.

La familia Piña

La apertura de Masymas en la calle San Clemente restaña una herida emocional a quienes aún tienen al antiguo Simago en sus conversaciones cotidianas, una tienda que marcó una etapa de los jienenses. Ese espacio cerrado y luego vacío durante años era una punzada en el corazón del centro de Jaén. La familia Piña ha hecho una fuerte apuesta por este nuevo supermercado que, sin duda, va a ayudar a la revitalización de la zona. El acto del pasado jueves fue sencillo, cercano, con pocos invitados; así es esta empresa familiar que emplea a más de 1.500 personas con 76 supermercados. Una de las grandes referencias de Jaén, que además pronto inaugurará en Marmolejo, junto a la A-4, una moderna plataforma logística de productos frescos.

Fiesta de la Hostelería

Hostur Jaén entregó el lunes los primeros premios Jaén Paraíso Gastronómico en una gala que derivó en la gran fiesta de la hostelería. Restauradores y baristas reivindicaron su rol de cohesión social. No se entiende un pueblo sin un bar. El acto, promovido y gestionado por el tándem Francisco Navarro y Ramón Calatayud, reconoció trayectorias de auténticos referentes del sector como, entre otros, Orellana en La Carolina, Mañas Los Jamones en Linares, Juleca o La Barra en Jaén. Como embajador se premió a Pedrito, así se le llamó al gran Pedro Sánchez Jaén, el pionero de la revolución de la gastronomía Michelin desde su restaurante Bagá en el corazón de San Ildefonso. El cocinero con estrella no esconde su amor por las tapas que se sirven en las barras de bar jaeneras, una gastronomía única y excepcional que hace singular a esta tierra, y que Pedrito promociona entre sus amigos chefs que le visitan, aunque sean triestrellados o tan populares como David Muñoz. Humildad y sencillez que le engrandecen.

Y una última tesela para reconocer la sensibilidad expuesta en los actos por la fiesta de la Constitución Española en la Subdelegación del Gobierno y por el Día de la Bandera de Andalucía, promovido por la Junta y celebrado en el Museo Íbero. En ambos, colectivos y personas contaron lo que hacen, lo que echan en falta y reclamaron más apoyos; pero sobre todo nos enseñaron por dónde transitar hacia el propósito y objetivo mayor: construir entre todos una mejor sociedad. Enhorabuena.