Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno conduce un vehículo de Santana, en el que viajan el presidente de Cámara Linares, la consejera Carolina España, el CEO de la empresa y la alcaldesa de Linares. E. P.
Diario de Teselas

Todos a una por Linares

La ciudad recupera su historia como ciudad de la automoción con Santana Motors, a cuya puesta de largo se sumaron la vicepresidenta Montero y el presidente andaluz Moreno

José Luis Adán

José Luis Adán

Jaén

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:04

Comenta

Santana y Linares van unidas. No se entiende una sin la otra, así fue durante décadas cuando la fábrica marcó el devenir social, sustento de ... miles de familias y tractora de empresas auxiliares. Su declive derivó en el cierre definitivo hace quince años. Un golpe duro de asimilar para una ciudad cuyo futuro se ensombrecía. Se abría un periodo marcado por el pesimismo que explotó en la gran manifestación de 'Todos a una por Linares' en mayo de 2018. 'Menos promesas, más empresas' gritaron aquel día miles y miles de personas de toda la comarca. Un aldabonazo ciudadano para reivindicar un futuro. Sin expectativas. Aquella multitudinaria protesta zarandeó políticos y agitó conciencias. Quiero pensar que fue un punto de inflexión para tomarse en serio la apuesta por Linares. Era el momento de reconfigurar el Plan Estratégico de una ciudad situada entonces tras la pancarta de 'Soluciones ya'. Las administraciones volvieron a considerarla y arribaron iniciativas que fueron cosiendo los jirones del tejido linarense para cambiar el estado de ánimo por ilusión. Y por ese camino se transita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  3. 3 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  4. 4 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  5. 5 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  6. 6

    La espada bendita del Gran Capitán
  7. 7 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  8. 8

    Refuerzan la vigilancia policial en Norte por los disparos a los autobuses
  9. 9

    El Supremo libra a los pueblos granadinos de pagar multas por no depurar sus aguas
  10. 10 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Todos a una por Linares

Todos a una por Linares