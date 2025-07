Biociencias en Granada

Entre los días 15 y 18 de julio de 2025 va a tener lugar en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de Granada el ... IV Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias (CEEBI). Los Congresos anteriores, también celebrados en Granada (2022, 2023, 2024) llenaron el Aula Magna de la Facultad y fomentaron unas magníficas tertulias en los lugares comunes del espacioso edificio de la calle Fuentenueva.

La Asociación de Estudiantes de Biociencias, impulsora de estos Congresos Estatales, surgen de un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Granada en 2021. Y surge con la idea de ofrecer una formación complementaria de una manera divertida y amena para todos aquellos estudiantes de carreras relacionadas con las biociencias, tales como Agrobiotecnología, la Biología básica y sintética, la Biología Ambiental, la Biología Computacional, la Biología Humana, la Biología Marina, la Biología Sanitaria, la Biomedicina, la Biomedicina Básica y Experimental, la Bioquímica, la Bioquímica y Biología Molecular, Bioquímica y Ciencias Biomédicas, la Biotecnología, la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, las Ciencias Ambientales, las Ciencias Biomédicas y Ciencias de la Salud, las Ciencias del Mar, las Ciencias Experimentales, la Farmacia, la Veterinaria, la Genética, la Ingeniería Biomédica, la Ingeniería de Sistemas Biológicos, la Ingeniería de la Salud, la Microbiología, la Paleontología y la Paleobiología, así como las diversas ramas de la Zoología.

Pero no se trata de una superposición positivista de ciencias relacionadas con el fenómeno de la «vida» en el planeta Tierra –sin excluir la exobiología–. El grupo que impulsa el Congreso (CEEBI) pretende ser punto de encuentro para todos los estudiantes de biociencias del país interesados en la investigación, la ciencia, el pensamiento crítico y la divulgación científica. Entre los objetivos del congreso, podemos destacar el promover una formación integral y complementaria a los planes oficiales de estudio de las diferentes universidades del país; impulsar la actitud crítica y participativa, así como la cooperación de los estudiantes; y, ser nexo de unión entre estudiantes y empresas del ámbito de las biociencias.

Desde este punto de vista, se trata de un esfuerzo intelectual que hoy se integra en lo que se llama la transdisciplinariedad, la integración de saberes aparentemente desconectados pero que tienen un denominador común como objetivo: el estudio, la investigación, la divulgación y la gestión racional de los fenómenos complejos, emergentes y evolutivos que conocemos como «la vida».

La paleobiología, disciplina hoy emergente a la que he dedicado gran parte del mi trabajo profesional, se dedica a la evolución de los sistemas vivientes sobre el planeta Tierra. De ellos tenemos evidencias en el registro fósil de las rocas que tienen una edad de 4.500 millones de años. Para los paleontólogos y los paleobiólogos resulta fascinante el seguimiento de los ritmos evolutivos de los seres vivos, primero en medios acuáticos y más tarde sobre la superficie sólida del planeta. Los debates sobre cómo aparece la vida, si procede de algún comenta que impactó en la Tierra, y cómo se diversificó y emergieron los millones de especies aún vivientes son objeto de trabajos científicos y series de televisión. Es el escenario del IV CEEBI que se celebrará en Granada del 15 al 18 de julio.

Durante las ediciones anteriores del evento, todo él localizado en la ciudad de Granada, se organizaron ponencias, mesas redondas, talleres, microcursos y concurso de pósters, así como un foro de empresas donde estas pudieron contactar con los estudiantes interesados. Mientras gran parte de los ciudadanos de Granada se ponen a resguardo de las olas de calor, este extenso y diverso grupo de estudiantes de biociencias debatirán temas muy importantes para el futuro de la humanidad. Muchas de las participaciones tendrán como trasfondo el interés por la mejora de la calidad de vida en el planeta, el cambio climático, la gestión de las enfermedades, el control futuro de la vida, tanto humana como no humana. Y otras cuestiones humanas y sociales, más allá de las especulaciones teóricas y periodísticas.

He sido paleontólogo y paleobiólogo durante mi ya larga vida. Nunca nadie me habló en la universidad en aquellos años de la filosofía oculta bajo el desarrollo científico del estudio de la vida del pasado a partir de los datos del registro fósil. Y pocas fueron las referencias a las implicaciones sociales de las biociencias. La celebración el IV Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias nos invita a hacer una reflexión final sobre los jóvenes estudiantes universitarios. Todavía, en determinados ambientes, persiste la falsa concepción de que todos los estudiantes universitarios son niños y niñas de padres complacientes que les permiten todo con tal de no perderlos, que no tienen interés por la ciencia, o en conocimiento o la presencia en movimientos sociales y que estudian poco, que solo les interesa hablar de temas banales por las redes sociales y que dedican gran parte del día –y sobre todo de la noche– al ocio, a los botellones y a las discotecas.

No se puede negar que esa es una parte de la realidad. Pero la preparación, la participación y la asistencia a actividades científicas e intelectuales relacionadas con la mejora de este mundo (como es este IV Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias) invalida las generalizaciones demasiado superficiales sobre los jóvenes estudiantes de España.